Mulher que apunhalou parceiro no peito é condenada

Ainda de acordo com o MPDFT, na data do crime, o casal teria saído e ingerido bebida alcoólica. No local, eles começaram a discutir e continuaram até chegar em casa

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou, na última semana, uma mulher por homicídio qualificado a 16 anos de prisão por assassinar o companheiro.

Segundo o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), Ana Kely Magalhães Lopes Moreira matou Wedson das Dores Pereira com uma facada no peito em julho deste ano, na casa do casal, em Samambaia.

Ainda de acordo com o MPDFT, na data do crime, o casal teria saído e ingerido bebida alcoólica. No local, eles começaram a discutir e continuaram até chegar em casa.

Foi quando, por volta das 6h, Wedson dormiu no sofá e Ana o esfaqueou. Após o crime, enquanto equipes de resgate tentavam reanimar a vítima, Ana fugiu do local.

Ana e Wedson mantiveram um relacionamento por cinco anos e, durante esse tempo, brigaram diversas vezes por motivos considerados “banais” e “comuns”, segundo o MPDFT.

Sendo assim, o Tribunal do Júri aceitou as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.