Agricultura familiar recebe R$ 3 milhões em incentivos da Conab

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) selecionou 12 propostas de agricultura do Distrito Federal para participar do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e receber mais de R$ 3 milhões em incentivos de produção.

Segundo a companhia, neste ano, a prioridade foi para povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, assentados (as) da reforma agrária, pescadores (as), juventude rural, entre outros, assegurando a justiça de gênero, com participação de no mínimo 50% de mulheres.

Entre as propostas escolhidas está a Associação de Agricultores Familiares da Eco Comunidade do Assentamento 15 de Agosto (Afeca). Localizado no Núcleo Rural de São Sebastião, o projeto foi aprovado com 29 produtores, sendo que 90% da participação são de mulheres do campo. Com recursos na ordem de R$ 375 mil, as produtoras irão entregar em torno de 29 toneladas de alimentos.

Outra associação contemplada é a dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Assentamento Fazendinha (ASSTRAF), localizada na área rural de Cocalzinho-GO, situada a 144 quilômetros de Brasília. Os 26 produtores receberão cerca de R$ 419,45 mil para a entrega de 74,8 toneladas de alimentos à rede socioassistencial, equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar e nutricional.

A Compra com Doação Simultânea (CDS) tem como finalidade o apoio aos agricultores familiares, por meio de cooperativas e associações, a partir da aquisição de sua produção. Os alimentos são obtidos com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e destinados ao abastecimento da rede socioassistencial, equipamentos públicos e sociais de segurança alimentar e nutricional, e demais entidades de atendimento acompanhadas pelos conselhos municipais e estaduais de políticas temáticas.