Maria da Penha Vai à Escola: TJDFT premia alunos e escolas do DF nesta terça-feira

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), por meio do Núcleo Judiciário da Mulher (NJM), anuncia, nesta terça-feira, 14/11, os vencedores da 4ª edição do Congresso Maria da Penha Vai à Escola. A cerimônia de premiação será no Centro Cultural Serzedello Corrêa, do Tribunal de Contas da União (TCU), a partir das 13h. A mostra integra a programação da XXV Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que acontece nos tribunais de todo o país, de 20 a 24 de novembro.

A iniciativa vai premiar os profissionais de ensino e alunos inscritos na Mostra Cultural “Cultura de Paz pelo fim da violência contra meninas e mulheres“. Além disso, será realizada uma palestra sobre “A importância da prevenção no ambiente escolar”, com a psicóloga e pedagoga Sílvia Lordello. Durante o evento, o projeto RAP (Ressocialização, Autonomia e Protagonismo) fará uma apresentação musical.

No concurso, foram selecionadas as seis melhores iniciativas elaboradas por gestores, educadores, professores e estudantes da rede pública de ensino do DF, relacionadas à prevenção e ao enfrentamento da violência contra as mulheres e meninas nas escolas públicas locais.

O objetivo da seleção é motivar profissionais da área da educação a disseminarem iniciativas relacionadas à temática para os estudantes, divulgar e dar visibilidade às práticas inovadoras que contribuam para prevenção e enfrentamento da violência de gênero nas escolas.

A escolha dos premiados é coordenada pelo Comitê Gestor do Acordo de Cooperação Técnica do Programa Maria da Penha Vai à Escola (MPVE).

Inscreva-se para a cerimônia e conheça o trabalho dos alunos e profissionais da educação do Distrito Federal, em prol de uma sociedade com mais respeito, igualdade e menos violência para meninas e mulheres de todas as idades.