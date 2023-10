Mulher morre durante treinamento de hipismo no Lago Oeste

Segundo os bombeiros, a vítima estava em parada cardiorrespiratória e faleceu antes de chegar ao hospital

Lídia Pires Ferreira, uma dentista de 32 anos natural de Anápolis, Goiás, perdeu a vida durante um treinamento em um haras, no último domingo (1), no Lago Oeste. O acidente ocorreu quando o cavalo que ela montava caiu, esmagando-a.

Lídia, que vivia na capital federal desde 2020 devido à mudança do marido, aprovado em um concurso público, foi sepultada nesta segunda-feira (2) em um cemitério na Asa Sul, Brasília.

Testemunhas relataram que durante o treinamento, Lídia puxou fortemente a rédea do cavalo, perdendo o equilíbrio e caindo. Posteriormente, o animal também caiu sobre ela. As pessoas presentes no local tentaram socorrê-la e conseguiram alcançar uma ambulância dos bombeiros, que já estava a caminho.

O irmão da vítima compartilhou nas redes sociais que Lídia estava se preparando para uma competição de hipismo marcada para a próxima semana.