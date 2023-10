Após denúncia anônima homem é preso suspeito de estuprar três crianças no Noroeste

Agentes da 2ª Delegacia de Polícia, da Asa Norte, executaram um mandado de prisão preventiva emitido pela Justiça após investigação da PCDF

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) anunciou a prisão de um homem de 40 anos, acusado de cometer estupros contra crianças, no Noroeste. Pelo menos três vítimas, duas com 10 anos e uma com cinco, foram identificadas como alvo dos abusos. A captura ocorreu nesta segunda-feira (2).

Durante o processo de investigação, duas das crianças foram ouvidas pela polícia em um procedimento especializado, confirmando os abusos sexuais que haviam sofrido pelas mãos do agressor. Além disso, familiares das vítimas e moradores da invasão corroboraram as suspeitas dos crimes durante seus depoimentos.

O suspeito, apontado como autor dos abusos, confessou os estupros, alegando que agiu devido a um “desvio psicológico incontrolável”. Dadas as suspeitas de que ele possa ter cometido outros crimes semelhantes, as investigações continuarão na delegacia.

Caso seja condenado, o acusado poderá enfrentar uma pena máxima de até 15 anos de prisão por cada estupro de vulnerável cometido.