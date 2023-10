Governador Ibaneis comemora primeiro ano da reeleição

Esta foi a primeira vez que um governador foi reeleito ainda no 1º turno no Distrito Federal, fato esse também comemorado por Ibaneis

Ontem, 2 de outubro de 2023, fez um ano que o governador Ibaneis Rocha (MDB) foi reeleito ainda no 1º turno, com 50,31% dos votos. O segundo candidato mais votado, Leandro Grass, recebeu apenas 26,26% dos votos.

Por meio de suas redes sociais, Ibaneis comemorou a data, afirmando que “há um ano a população do DF mais uma vez me conduzia uma das maiores honras de minha carreira: governar esta cidade. Cidade onde nasci, estudei e trabalhei muito”.

Esta foi a primeira vez que um governador foi reeleito ainda no 1º turno no Distrito Federal, fato esse também comemorado por Ibaneis. “Foi muito trabalho, muita luta, mas estamos aqui fortes no propósito de melhorar os setores da nossa cidade e garantir um futuro melhor para o povo”, escreveu ele.

O GDF vem fazendo diversas obras por todo o DF, buscando melhoria na qualidade de vida da população, algo prometido pelo governador durante a campanha eleitoral.

“Mais um ano já se foi, mas vamos continuar, com mais anos de ação pela frente. Porque nosso governo é um #GovernoQueNãoPara”, finalizou Ibaneis.