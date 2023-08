Mulher morre após pular de um caminhão com uma criança de 1 ano

Na noite desta quinta-feira (24), uma mulher, de 21 anos, morreu depois de pular de um caminhão no km 16 da BR-060, sentido Goiânia. Ela estaria carregando uma menina de 1 ano. As informações são da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). O atendimento inicial foi prestado por uma equipe médica que passavam pelo local. O marido da vítima dirigia o veículo. Informações sobre a motivação do desastre ainda não foram reveladas.