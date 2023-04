Trecho da Ponte Alta, no Gama, passa por recuperação asfáltica

A população da Ponte Alta espera ansiosamente pela obra ao longo de 1,6 km da pista. O investimento na recuperação asfáltica é de aproximadamente R$ 1 milhão

A população da Ponte Alta espera ansiosamente pela obra ao longo de 1,6 km da pista. O investimento na recuperação asfáltica é de aproximadamente R$ 1 milhão, recurso originário de emenda parlamentar do deputado Daniel Donizet.

A obra está sendo executada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) no trecho localizado entre a DF-480 e a rotatória. O trabalho envolve as etapas de fresagem e recomposição asfáltica.

“Este é mais um serviço que mostra a integração entre os órgãos do GDF porque, embora não se trate de uma via do Sistema Rodoviário do Distrito Federal [SRDF], assumimos o compromisso de realizar essa obra que, em breve, vai melhorar a qualidade de vida dos moradores da região da Ponte Alta”, afirma o presidente do DER-DF, Fauzi Nacfur Júnior.

O empresário Sérgio Soares, 40 anos, comemora: “Desde 2015, eu esperava por essa obra. O asfalto antigo já não tinha mais condições de comportar o tráfego de veículos, e esse novo asfalto vai diminuir o risco de acidentes e nos deixar mais tranquilos para dirigir”

A administradora regional do Gama, Joseane Feitosa, ressaltou a importância do trabalho: “Trata-se de um trecho com intenso fluxo de pessoas. Essa recuperação viária significa mais segurança e conforto para os motoristas. Agradeço ao GDF e ao DER pela execução da obra”.

Com informações da Agência Brasília