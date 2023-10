Mulher escreve carta para denunciar agressões em Valparaíso

A mulher fingiu precisar de uma cesta básica na Secretaria de Assistência Social

No último dia 18, em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal, uma mulher encontrou uma maneira criativa e corajosa de denunciar o relacionamento tóxico e abusivo em que vivia com seu marido de 64 anos.

Ela fingiu precisar de uma cesta básica na Secretaria de Assistência Social, mas, em vez disso, entregou uma carta detalhando as ameaças e agressões que sofria, comparando seu sofrimento a um “filme de terror”.

A vítima, preocupada com sua própria vida e a segurança de seus quatro filhos, decidiu agir dessa maneira para poder fazer a denúncia. Após a divulgação do caso, o homem foi preso, apesar de negar veementemente as acusações contra ele.