Etesb abre processo seletivo para técnico em análises clínicas

Com inscrições que vão até o dia 27, curso tem duração de um ano e seis meses, sendo dividido nos módulos teórico e prático

Desta segunda-feira (23) ao dia 27, estarão abertas as inscrições Escola Técnica de Saúde de Brasília (Etesb) para o processo seletivo de técnico em análises clínicas, com oferta de 40 vagas para pessoas maiores de 18 anos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e que tenham afinidade com a área de atuação. Desse total, 20% das vagas são reservadas a pessoas com deficiência (PcDs).

Para concorrer, o candidato passa por duas etapas. A primeira consiste no preenchimento de formulário de inscrição, que solicita documentos como cópias de identidade, CPF e certificado de conclusão do ensino médio, além de laudo médico para o caso de PcD. Aqueles que tiverem sua inscrição validada passam à segunda etapa, que é a realização da prova objetiva, em 12 de dezembro.

Com duração de um ano e seis meses e carga horária de 1.400 horas, o curso é dividido em três módulos, sendo o primeiro teórico e os demais, práticos. A metodologia utilizada possibilita que, nos momentos de prática, os alunos tenham contato com o laboratório de análises clínicas da Etesb e com outros, de mesma natureza, espalhados nos hospitais da Secretaria de Saúde do DF (SES).

“É um curso com alta procura, muito bem-visto pela sociedade e que oferta uma grande quantidade de mão de obra”, afirma o diretor da Etesb, Roberto Carlos Louzeiro.

Dinâmica e cronograma

As aulas serão presenciais, em dias específicos, que estão definidos em comunicado no site da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (Fepecs). Os encontros podem ocorrer no período matutino e vespertino, por isso é importante que o candidato tenha disponibilidade de horário, para que sua frequência não seja inferior a 75% – mínimo exigido para aprovação.

A data prevista para o resultado e convocação dos candidatos que farão a prova objetiva é 4 de dezembro. A prova está marcada para 12 de dezembro, às 14h, com duração de 3h30. Os candidatos vão responder 20 questões objetivas de língua portuguesa e 20 de matemática. A pontuação mínima para aprovação é de 50 pontos. As matrículas começam em 21 de dezembro, e o início previsto para as aulas é 5 de fevereiro de 2024.

História

Instituído em 1964, o curso possuía a nomenclatura de técnico em patologia clínica. Foi assim até 2010, quando passou a ser denominado técnico de análises clínicas. Desde essa data, já foram formados cerca de 260 profissionais, que hoje atuam tanto na rede pública quanto em hospitais privados do DF e de outras localidades do país.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atualmente, o laboratório que os alunos utilizam para as aulas é equipado com microscópios, vidrarias, seringas, estufas e centrífugas. Os equipamentos são os mesmos utilizados no trabalho diário de um técnico de análises clínicas.

Com informações da Agência Brasília