Mulher é presa suspeita de tráfico de drogas no Gama

A ação foi conduzida pela equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 14ª Delegacia de Polícia (DP)

Na última quinta-feira (5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) realizou uma operação bem-sucedida resultando na prisão de uma mulher de 45 anos acusada de tráfico de entorpecentes. A ação foi conduzida pela equipe da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 14ª Delegacia de Polícia (DP), após investigações intensivas realizadas ao longo da semana no Setor Leste do Gama.

Após receber denúncias, os investigadores identificaram a suspeita e monitoraram suas atividades. Durante o período de observação, ficou evidente que a mulher utilizava seu veículo para realizar entregas de substâncias entorpecentes pela cidade. Além disso, constatou-se que ela não estava envolvida em qualquer atividade lícita, permanecendo sempre em sua residência ou circulando pela cidade.

Em uma ação de monitoramento realizada ontem, a equipe flagrou a traficante entregando drogas na modalidade “delivery” a um usuário de 57 anos, que foi preso com uma porção de crack adquirida momentos antes da traficante. O homem confessou ter comprado drogas da mesma mulher nos últimos três meses.

Após a abordagem bem-sucedida, os policiais realizaram buscas no apartamento da traficante, onde encontraram uma quantidade moderada de crack, uma balança de precisão e materiais para embalar a droga. A mulher foi detida e ambos, traficante e usuário, foram conduzidos à 14ª DP junto com os objetos ilícitos apreendidos em sua residência e o veículo utilizado por ela para a distribuição das drogas.

O material apreendido, juntamente com o veículo, foi encaminhado à perícia técnica no Instituto de Criminalística da PCDF. O usuário foi liberado após assinar o termo de comparecimento à Justiça, enquanto a traficante permanece sob custódia na carceragem da PCDF, aguardando a decisão da Justiça do DF.