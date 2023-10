Sebrae Inova 2023 tem início com casa cheia e ampla programação que apresenta cidades inteligentes

Tradicional evento organizado pelo Sebrae no DF continua nesta sexta-feira e sábado com palestras e muitas outras atrações

Um painel iconográfico na entrada do Centro de Convenções Ulysses Guimarães apresenta os principais pontos turísticos de Brasília como uma cidade inteligente. Este é o cenário visto por quem participou do primeiro dia do Sebrae Inova 2023, nesta quinta-feira (05). Uma viagem do passado ao futuro, uma viagem para uma cidade inteligente.

Mas como é uma cidade inteligente? O que é necessário para se construir essa cidade? Toda a programação do evento foi pensada para propor reflexões e responder a essas perguntas. Para os especialistas que estiveram nos quatro palcos do evento, é preciso levar em consideração um conjunto de fatores para se chegar a esta cidade inteligente (não só implantar câmeras por ela, por exemplo) e é importante que a população seja incluída nessa discussão – afinal, o que é uma cidade sem os moradores?

“Mobilidade urbana, novas fontes de energia, integração com o meio ambiente e muitas outras coisas, significa transformar serviços essenciais mais otimizados e com mais eficiência para as pessoas que já habitam nesses grandes centros urbanos. O Sebrae abriu, neste evento fantástico, a oportunidade de muitas pessoas conhecerem o conceito de cidade inteligente, de entender que não é coisa de carro voador, não é coisa futurista, é o presente”, ressaltou o palestrante Ricardo Viana.

Com o tema “Conversando Sobre Inovação e Cidades Inteligentes: Perspectivas e Desafios”, a especialista na área de inovação Cecília Tham e o presidente da Associação Brasileira dos Parques Tecnológicos (Anprotec) e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Emprapii), Chico Saboya, bateram um papo com o público sobre as cidades inteligentes. Moradora de Barcelona, na Espanha, Cecília associou uma cidade inteligente ao funcionamento do corpo humano.

“Com o uso da tecnologia aliado à sustentabilidade, otimização dos serviços, criando a cultura nos consumidores de serem responsáveis, a cidade será uma cidade inteligente. Precisamos unir estudantes, universidades e o governo para dialogar sobre isso”, pontuou.

Atrações e impressões

Com um público diverso, o Sebrae Inova 2023 oferece conteúdo para todo mundo. O Palco Conecta, por exemplo, reuniu 300 participantes no Talk Show “A força da mulher empreendedora do DF”. O evento contou com a presença das vencedoras da etapa estadual do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que compartilharam suas experiências no empreendedorismo.

“É muito importante abrir um espaço para que essas mulheres de sucesso possam contar sua história e inspirar outras mulheres. São empresárias que investiram em novas tecnologias e inovações, sendo um dos caminhos para construir uma cidade mais inteligente“, disse a analista do Sebrae e gestora de Empreendedorismo Feminino do Sebrae no DF, Kátia Cristina Magalhães.

No total, 2.965 pessoas passaram pelo evento no primeiro dia de realização. Desses, 750 eram estudantes das escolas públicas e privadas do Distrito Federal, que fazem parte dos projetos do Programa Nacional da Educação Empreendedora. A jovem Nelkiane Laís de Oliveira, de 17 anos, disse que veio ao Sebrae Inova em busca de informações para abrir seu próprio negócio em breve.

“Eu quero montar uma página, na rede social, que fala sobre o desenvolvimento pessoal para os jovens. O Sebrae é uma mão que me ajudou muito nessa ideia. Eu ganhei alguns conhecimentos básicos para eu poder iniciar este meu negócio”, contou a jovem, empolgada.

A superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha, fez questão de acompanhar o painel “Encontro das Salas do Empreendedor DF”, que teve como público-alvo os agentes das Salas do Empreendedor das regiões administrativas do Distrito Federal.

“O Inova é o maior evento do Sebrae no DF e temos a honra de recebê-los aqui pela importância que a Sala do Empreendedor tem e a relevância para o desenvolvimento das regiões administrativas por meio dos atendimentos aos micro e pequenos empresários”, comentou Rose Rainha.

Entre as atrações do Sebrae Inova 2023, merece destaque a Arena Gamer, com uma série de jogos em tempo real e campeonatos, incluindo EA Sports FC 24, Street Fighter 6, Just Dance e Xadrez, além do Game Jam, um campeonato de desenvolvimento de jogos com uma maratona de 48 horas.

“Eu vim participar de algumas palestras e aproveitei para me divertir com alguns jogos de tabuleiro e de realidade virtual”, contou a estudante Ana Lopes.

Com o tema “Modelo Disney para Experiência e Encantamento do Cliente”, a palestrante Jaqueline Gomes falou sobre a metodologia desenvolvida pela Disney para construir padrões de atendimento de excelência.

“O objetivo foi mostrar aos empresários como eles podem potencializar seus negócios, desenvolver os ecossistemas e melhorar o relacionamento com o cliente seguindo o sistema da Disney. A experiência do cliente é que faz a diferença hoje e as empresas precisam empregar o valor que elas têm”, disse Jaqueline.

Autoridades

Estiveram presentes na abertura oficial do Inova Sebrae 2023 a superintendente do Sebrae no DF, Rose Rainha; o senador Izalci Lucas; o deputado federal Roberto Monteiro Pai; o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, Gustavo Amaral; a secretária de Educação do Distrito Federal, Hélvia Paranaguá; o presidente do BRB, Paulo Henrique Bezerra; o gerente de Inovação do Sebrae Nacional, Paulo Renato; a o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae no DF, Fernando Cézar Ribeiro; a diretora técnica do Sebrae no DF, Diná Ferraz; e a diretora administrativa financeira da instituição, Adélia Bonfim, entre outros convidados.

Programação

Com muitas outras atrações e palestras totalmente gratuitas, e com muitas novidades para o empreendedor, o Sebrae Inova segue até sábado (07). Ainda dá tempo de se inscrever! Basta acessar o site ou se dirigir até ao Centro de Convenções. O evento é totalmente gratuito. Confira a programação completa no site.