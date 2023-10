Programação especial celebra os 45 anos do Parque da Cidade

Eventos para todas as idades serão promovidos durante todo este mês, como shows, atividades recreativas e competições esportivas

O Parque da Cidade Dona Sarah Kubitschek comemora, em 11 de outubro, quatro décadas e meia de existência. Com 420 hectares de extensão, o parque se destaca como um amplo espaço de lazer e prática esportiva, sendo um verdadeiro complexo a céu aberto, além de oferecer aos frequentadores uma ampla diversidade como gastronomia e lazer infantil e manter o cenário ideal para receber grandes eventos como, shows, congressos, feiras e exposições.

Resultado da colaboração entre os arquitetos Oscar Niemeyer, Burle Marx, Lúcio Costa e Athos Bulcão, o Parque da Cidade é o segundo maior parque urbano da América Latina, uma obra que reflete a identidade da capital brasileira.

Para celebrar o conjunto de obras e a história do Parque da Cidade, a Secretaria de Esporte e Lazer, em parceria com a administração do espaço, preparou uma programação especial para celebrar a herança arquitetônica e cultural.

Para o secretário de Esporte e Lazer interino, Renato Junqueira, a programação especial vai além dos 45 anos do Parque da Cidade. “Será uma programação com diversidade de atividades para a comunidade, um espaço cultural e esportivo. Além disso, estamos comprometidos em preservar e ampliar esse legado para as gerações futuras”, explica.

Homenagem na Câmara Legislativa

Na quarta-feira, 11, a Câmara Legislativa do DF realizará uma sessão solene às 9h30, no plenário da CLDF, em homenagem ao aniversário do Parque da Cidade.

Festival Picnik no Estacionamento 12

No feriado do dia 12 (quinta-feira), quem aterrissa no Estacionamento 12 é o icônico Festival Picnik. De volta ao local após cinco anos, o evento levará ao público o mercadinho de criativos locais, praça de alimentação (incluindo ala vegana), circo, instalações, brincadeiras, infláveis para todos os gostos e tamanhos e aulas de yoga para adultos e crianças.

A 3ª edição do Moto Parque vai celebrar o aniversário do Parque da Cidade, nos dias 27 e 28, com a apresentação de oito bandas, variedade gastronômica, brinquedoteca e diversão para toda a família | Foto: Ferdinand André/Divulgação

A atração musical fica por conta da banda argentina Onda Gaga, que ficou mundialmente famosa após o clássico álbum Fuerte y Caliente. Também sobem no palco principal do evento o tradicional grupo Seu Estrelo (DF), Kirá (DF), Tagua Tagua (RS), Bruno Berle (AL) e Graveola (MG). A entrada é gratuita até as 16h e, após esse horário, é necessário colaboração com 1 kg de alimento não perecível para o Programa Abrace.

O público infantil poderá interagir com princesas e heróis de 12 a 15 de outubro no parque Ana Lídia.

Copinha do Parque

As quadras esportivas do Estacionamento 7 vão sediar a Copinha do Parque, um evento voltado à recreação de crianças com idade entre 7 e 11 anos. O torneio tem o intuito de promover diversão, desenvolvimento e convivência social, além de estimular competição saudável entre as equipes participantes. As inscrições são gratuitas, podendo ser realizadas dos dias 9 a 11 de outubro por meio deste link.

A dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó subirá ao palco do Pavilhão de Exposições para celebrar meio século de carreira | Foto: Divulgação

Moto Parque

Nos dias 27 e 28 de outubro, o Estacionamento 10 abrigará a 3ª edição do Moto Parque, celebrando o aniversário do local com muito rock e adrenalina. O evento contará com a apresentação de oito bandas, variedade gastronômica, brinquedoteca e diversão para toda a família.

Chitãozinho e Xororó: 50 Anos de Sucesso

No dia 28 de outubro, a dupla sertaneja Chitãozinho e Xororó subirá ao palco do Pavilhão de Exposições para celebrar meio século de carreira. O repertório da turnê incluirá sucessos como Galopeira, Evidências e Fio de Cabelo. Os ingressos estão disponíveis no site Guichê Live.

Corrida

Para quem gosta de correr, no dia 29 será realizada a corrida em alusão ao Outubro Rosa e ao Dia do Servidor Público. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas a partir da segunda quinzena do mês. O evento fecha a programação oficial do aniversário do Parque da Cidade.

“É um convite a todos para celebrarem conosco essa trajetória única e rica em eventos culturais e esportivos”, convida o administrador do Parque da Cidade, Todi Moreno.

Com informações da Agência Brasília