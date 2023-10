Aniversário do Gama e outros eventos alteram trânsito no fim de semana

Detran-DF fará o controle do tráfego de veículos durante atividades esportivas e culturais no sábado (7) e no domingo (8)

Em razão de eventos que serão promovidos neste fim de semana, as equipes de fiscalização do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizarão intervenções no trânsito em Águas Claras, no Gama e no Eixo Monumental.

A Corrida Night Run 2023 será promovida neste sábado (7), no Eixo Monumental. A partir das 16h, as equipes do Detran vão interditar três faixas da via S1, próximas ao canteiro central, na altura do Museu da República até a Avenida das Bandeiras. As demais faixas estarão liberadas para o tráfego de veículos.

Na via N1, quatro faixas serão interditadas. O bloqueio ocorrerá na altura da L2 Norte até o quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF). Nesse trecho, duas faixas serão destinadas aos veículos. O acesso à via N1, pela L4 Norte, estará fechado. As equipes do Detran também farão a interdição de duas faixas na via Palácio Presidencial até a altura do Palácio do Jaburu.

A saída dos participantes será a partir das 19h. A largada e a chegada ocorrerão na altura do Museu da República. A previsão é que as intervenções no trânsito ocorram até as 22h.

Artes: Detran-DF

Também no sábado (7), no Gama, será realizado um desfile cívico em comemoração ao 63° aniversário da cidade. A partir das 9h, os participantes sairão do estacionamento do Centro Olímpico e Paralímpio (COP) e seguirão pela Avenida dos Bombeiros em direção à Administração Regional do Gama. O trecho destinado ao desfile ficará interditado entre 8h e 10h. As equipes do Detran atuarão nas imediações do evento para garantir a segurança e a fluidez no trânsito.

Por sua vez, no domingo (8), em Águas Claras, ocorrerá a Parada do Orgulho LGBTQIA+. Os participantes se concentrarão, a partir das 14h, na Praça Estação 16 Norte, próxima à estação Arniqueiras do Metrô-DF. A partir das 17h, eles sairão em passeata pela via Boulevard Norte. Na altura da Administração Regional de Águas Claras, vão acessar a Boulevard Sul, por onde seguem até a Praça Estação 16 Sul. Durante o trajeto, as equipes de fiscalização do Detran farão as interdições necessárias para a passagem do público.

*Com informações do Departamento de Trânsito do Distrito Federal