Homem morre após cair de cachoeira no Gama

A vítima, identificada apenas como E.R.S., de 39 anos, estava com a família e amigos na cachoeira, quando caiu e bateu a cabeça nas pedras

Um homem faleceu após cair da cachoeira “Dos Anjos”, no Gama, na tarde desta segunda-feira (17).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), a vítima, identificada apenas como E.R.S., de 39 anos, estava com a família e amigos na cachoeira, quando caiu e bateu a cabeça nas pedras.

Quando as equipes do CBMDF chegaram ao local, o homem estava inconsciente, mas ainda tinha sinais vitais. Quando retirado da cachoeira, porém, ele entrou em parada cardiorrespiratória.

Imediatamente, os militares iniciaram os procedimentos de reanimação pulmonar (RCP). Porém, após de mais de 50 minutos de procedimento, a vítima não resistiu e faleceu.

Veja os vídeos:

A corporação não soube informar as causas da queda do homem. A Polícia Civil do DF (PCDF) foi acionada.