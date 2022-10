Criminosos trocam maquininha de cartão de comerciante e dão prejuízo de R$ 150 mil

Com a troca, todo o dinheiro passado ia para a conta dos suspeitos. Dessa forma, o comerciante teria tido prejuízo estimado em R$ 150 mil

Cinco mandados de busca domiciliar foram cumpridos pela Polícia Civil do Goiás (PCGO) e mais de 90 contas bancárias foram bloqueadas em operação na última sexta-feira (14) em combate a golpe da maquininha de cartão. Ninguém foi preso.

Segundo a corporação, um grupo de criminosos teria trocado a maquininha de cartão de um estabelecimento de agropecuária em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Com a troca, todo o dinheiro passado ia para a conta dos suspeitos. Dessa forma, o comerciante teria tido prejuízo estimado em R$ 150 mil.

Ainda de acordo com a PCGO, a troca das máquinas teria sido feita em janeiro deste ano, quando os criminosos esperaram um momento de distração do comerciante para colocar uma outra máquina de mesmo modelo e cor no lugar.

Agora, a Polícia continua investigando o caso para identificar outros possíveis envolvidos ou vítimas.