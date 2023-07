PCDF prende técnica de enfermagem que furtou jóias, euros e dólares no Lago Sul

A enfermeira teria furtado as jóias de uma idosa de 81, com Parkinson. E já teria praticado crimes semelhantes em 2021 e em 2018

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu na manhã desta sexta-feira (14), uma técnica de enfermagem, de 35 anos, e apreendeu diversas jóias furtadas pela suspeita de uma residência no Lago Sul. A ação ocorreu na casa da suspeita na região do Gama, e foi batizada de Operação Bad Nurse.

O crime aconteceu em março deste ano quando a técnica era funcionária da residência no Lago Sul. De acordo com a polícia, ela trabalhava como técnica de enfermagem em uma empresa de home care que prestava assistência a uma idosa de 81 anos, portadora do mal de parkinson.

Durante a madrugada, quando todos dormiam, a autora pegou a chave do cofre na bolsa da vítima e subtraiu diversas joias, além de $1100 dólares e $3500 Euros.

A 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), responsável pelo caso, deu início as investigações e encontrou as digitais da enfermeira no interior do cofre.

A autora foi indiciada por furto qualificado, e pode pena é de 02 a 08 anos de reclusão. Ela já respondeu por crime semelhante no ano de 2021, em Águas Claras. E outro ocorrido em 2018 no Hospital do Gama.