Garota de programa diz que foi agredida por assessor de deputado distrital

Ela registrou ocorrência na 5ª Delegacia de Polícia, que fica na Asa Norte, e fez também o exame de corpo de delito

O assessor do deputado distrital de Daniel Donizet (PL) está sendo acusado de ter agredido uma garota de programa no dia 22 de março. Ela disse que conheceu o deputado, seu assessor, que é Marco Aurélio Oliveira Barboza, e um terceiro homem naquela noite, em uma boate localizada no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), e que fechou um programa com eles e outras duas amigas. Os seis seguiram então para um motel no Núcleo Bandeirante, onde ocorreram as agressões.

Segundo ela, Marco Aurélio estava muito bêbado e bateu em seu rosto. O Jornal de Brasília entrou em contato com a assessoria do deputado, que afirmou que Daniel não estava presente no local, não participou de nenhum evento e que será comprovado que seu assessor não cometeu nenhum crime.

O inquérito corre em segredo de Justiça, e Marco Aurélio segue lotado no gabinete do distrital.

A vítima disse que, durante o programa, foi agredida com tapas e socos, e que ainda foi enforcada e segurada por Marco com força pelos braços. Ainda no depoimento, a jovem diz que o assessor tirou o preservativo durante o ato sexual, contra a sua vontade. Ela alega também que as ouras pessoas que estavam no quarto não presenciaram as agressões, mas ouviram os gritos.

A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia de Polícia, que fica na Asa Norte, onde ela fez o exame de corpo de delito. De acordo com ela, foram constatadas “10 ou 11 lesões corporais no olho e no corpo todo”. Depois, o caso foi transferido para a 11ª DP.

Segundo o Portal da Transparência da Câmara Legislativa do DF (CLDF), Marco Aurélio é comissionado e trabalha no gabinete do deputado distrital desde 2019, e recebe um salário líquido de mais de R$ 17 mil.