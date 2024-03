MPDFT solicita redução de velocidade no Eixão

Na ação que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) pede ao GDF melhorias nas passagens subterrâneas, o órgão também pede outra medida radical: a redução de velocidade do trânsito do Eixão de 80km/h para 60km/h.

Na visão do MPDFT, a redução poderia diminuir o número de atropelamentos aos pedestres, além de acidentes entre os automóveis. Segundo o promotor de justiça Dênio Augusto, o tempo de resposta do veículo é maior com a velocidade de 60km/h, do que seria em 80km/h.

“A redução/readequação do limite de velocidade é uma medida fundamental de segurança no trânsito, eficaz não apenas para pedestres e ciclistas, mas também para os motoristas. Em caso de colisão entre motoristas ou com objeto fixo (poste ou árvore, por exemplo), o risco de ferimento grave ou morte também é reduzido drasticamente com o limite reduzido de velocidade”, ponderou o promotor.

Segundo dados fornecidos pelo Detran-DF ao Ministério Público, revelam que, no período de 2020 a 2023, oito pedestres e um ciclista morreram no “Eixão” e nos “Eixinhos”, a maioria idosos, conforme planilha a seguir, lembrando que o ano de 2024 já registrou ao menos uma morte no “Eixão Sul”.

“Desse modo, é imperioso que a velocidade máxima no “Eixão” seja readequada, pelo menos, para 60 Km/h, de forma a equipará-la à velocidade admitida nos “Eixinhos”, o que acarretará um aumento mínimo no tempo de viagem dos motoristas, podendo inclusive beneficiar o fluxo veicula”, disse Dênio na ação impretada.

A ação é de urgência e caso as medidas não sejam tomadas, os réus podem sofrer multa diária de R$ 50 mil.