MPDFT entra com ação pública contra o GDF após morte em passagem subterrânea

Por Afonso Ventania e João Paulo Nunes

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) ingressou com ação contra o Governo Distrito Federal (GDF) após morte ocorrida em passarela da 102 Norte nesta terça-feira (5).

O crime ocorreu pela manhã próximo ao Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), onde um homem foi vítima de uma arma branca. A PMDF foi acionada e quando chegou no local, a vítima já estava morta.

A ação impetrada pelo promotor de justiça Dênio Augusto pede a implementação de soluções que garantam mobilidade, segurança e acessibilidade a pedestres, ciclistas e pessoas com deficiência na travessia do Eixo Rodoviário (DF-002) e dos Eixos L e W de Brasília, também conhecidos como “Eixão” e “Eixinhos”, respectivamente. Também foi solicitada a preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, objeto de proteção nos níveis local, federal e internacional.

Foi relembrado pelo promotor que nos últimos quatro meses houveram quatro vítimas fatais, incluindo a do homem vítima de arma branca na 102 Norte.

“As passagens subterrâneas perpendiculares a essas vias encontram-se em estado de total abandono, onde a degradação, a ausência/deficiência de iluminação, a imundice, a falta de acessibilidade e a insegurança obrigam as pessoas a se arriscarem entre os veículos automotores”, criticou o promotor de justiça.

Na ação, foram mostrados pelo MPDFT números que demonstram a quantidade de pedestres que atravessam as passagens subterrâneas e os horários de maior movimento.

Em todas as travessias, o horário de pico dos usuários concentra-se pela manhã, entre os horários 7 às 9 horas e no período da tarde das 15 às 17 horas. Há mais mulheres (55,94%) que utilizam as travessias do que homens (44,06%).

Na ação que pede melhorias de forma urgente, estão como citados também a Novacap, o Detran, o DER, a CEB e o SLU.