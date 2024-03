PMDF prende dupla suspeita de esquema de invasão de área pública em Vicente Pires

Foi considerado pela PMDF um dos maiores esquemas de invasão de área pública na região

Uma operação conjunta da Polícia Militar Ambiental, através do Grupamento de Operações no Cerrado (GOC/BPMA), e com o apoio do Grupamento Tático Ambiental (GTA/BPMA), resultou no desmantelamento de um dos maiores esquemas de invasão de área pública em Vicente Pires, na noite da última terça-feira (5).

Tudo começou com um chamado recebido pelo COPOM, informando sobre uma invasão de área pública em andamento. As equipes se deslocaram imediatamente para o local indicado, onde flagraram dois indivíduos em ação. Um homem de 52 anos, conhecido por práticas de grilagem de terra, e outro de 32 anos, com histórico de envolvimento com porte de entorpecentes, foram encontrados construindo um muro e incendiando materiais, resultando em uma densa nuvem de fumaça.

Surpreendentemente, os suspeitos já haviam sido conduzidos pela polícia para a 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) no mesmo dia, por práticas semelhantes. Os registros policiais indicavam pelo menos quatro ocorrências anteriores envolvendo os mesmos indivíduos e o mesmo local.

No entanto, mesmo após as ações policiais anteriores, os suspeitos retornaram ao local para continuar com a construção ilegal. Ao serem questionados sobre documentos que comprovassem a posse ou propriedade da área, os indivíduos não apresentaram nenhuma documentação válida.