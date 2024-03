Homem é preso suspeito de duplo homicídio tentado contra PMs

O crime ocorreu na região do Sol Nascente em 18 de dezembro de 2023

Na manhã desta terça-feira (5), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 23ª Delegacia de Polícia (Ceilândia), realizou a prisão de um homem de 31 anos, acusado de cometer duplo homicídio tentado contra policiais militares do DF.

A equipe da 23ª DP, após intensa investigação, conseguiu identificar o autor do crime. Após representação da autoridade policial, a prisão preventiva do indivíduo foi decretada pelo Tribunal do Júri de Ceilândia. O suspeito, que já possuía uma extensa ficha criminal, foi localizado e detido pelas autoridades.

De acordo com informações obtidas durante as investigações, o suspeito foi abordado por policiais militares enquanto dirigia um veículo que havia sido furtado. Diante da abordagem, o homem reagiu de maneira violenta, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais. Por sorte, os agentes não foram atingidos pelos tiros.

No interior do veículo utilizado pelo suspeito, as autoridades encontraram uma arma de fogo, munição, um celular que havia sido roubado, além de ferramentas utilizadas para furto de veículos.