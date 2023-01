SESI Lab: visitação é suspensa nesta terça-feira (10)

Os visitantes que adquiriram bilhetes para a data receberão orientações para reembolso ou retirada de cortesia para visita ao museu em outra data de preferência

O SESI Lab não abrirá as portas nesta terça-feira (10).

A decisão visa a segurança dos visitantes e do patrimônio e está em consonância com medidas adotadas por autoridades públicas sobre o funcionamento de equipamentos culturais na região central de Brasília.

Os visitantes que adquiriram bilhetes para o dia 10/1 receberão e-mail da Sympla com orientações para reembolso ou retirada de cortesia para visita ao museu em outra data de preferência.

A equipe gestora do SESI Lab lamenta qualquer transtorno e espera que a normalidade seja reestabelecida o quanto antes.

Experimentação, interatividade, ludicidade e inovação

O icônico prédio projetado por Oscar Niemeyer na época da construção de Brasília, tornou-se oficialmente o reduto de arte, ciência, tecnologia e educação para todas as idades. O espaço é uma iniciativa do Serviço Social da Indústria (SESI), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e promove a conexão entre ações artísticas, científicas e tecnológicas, em colaboração com a indústria e a sociedade.

O SESI Lab tem cerca de 8 mil metros quadrados de área construída dedicados a espaços expositivos, criativos e maker, salas interdisciplinares, um painel de LED com 84 metros quadrados, café e loja conceito. Somados aos 33 mil metros quadrados de área verde revitalizada, em parceria com o governo do Distrito Federal, com espécies nativas do Cerrado, instalações interativas e anfiteatro externo para shows, eventos e outras atividades culturais. O resultado é um complexo multiuso com experiências sensoriais e educativas a partir de um processo lúdico, divertido, estimulante, participativo, coletivo e democrático.

SESI Lab: arte, cultura, ciência e tecnologia no coração do Brasil

Onde fica: Setor Cultural Sul – Brasília, DF.

Pontos de referência: Antigo edifício Touring Club, em frente ao Conic Brasília e ao lado da Plataforma Superior da Rodoviária do Plano Piloto.

Horário de atendimento: de terça a sexta-feira, das 9h às 18h. Sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h. Toda 1ª quinta-feira do mês, o horário de funcionamento será estendido, das 9h às 21h.

Reserve seu ingresso em www.sesilab.com.br