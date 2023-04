Homem de 40 anos é esfaqueado no Sol Nascente em Ceilândia

Um homem de 40 anos foi esfaqueado nesta quinta-feira (13) no Sol Nascente. De acordo com o CBMDF a vítima foi atingido oito vezes

Um homem de 40 anos foi esfaqueado nesta quinta-feira (13) no Sol Nascente em Ceilândia. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) o homem foi atingido oito vezes na região do tórax, ombro, braço e no rosto.

Imediatamente o CBMDF fizeram os curativos para contenção da hemorragia e transportaram a vítima ao Hospital Regional da Ceilândia, consciente, orientado e estável.