Motorista perde o controle do carro e capota na EPIA Sul

Na noite de quarta-feira (30), um motorista perdeu o controle de seu carro e o veículo capotou, na EPIA Sul, na via de acesso ao SIA. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para o resgate de possíveus feridos.

O veículo, conduzido por um jovem de 24 anos, seguia pela EPIA Sul, entrando na via de acesso ao SIA, próximo ao Hotel Olympus, quando perdeu o controle da direção, capotou e parou no canteiro lateral da via com as quatro rodas pra cima.

A equipe de socorristas atendeu e avaliou a vítima que não apresentava ferimentos aparentes, somente escoriações leves pelo corpo. O condutor optou por ir ao hospital por conta própria.

Com informações do CBMDF