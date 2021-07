Áreas rurais de três regiões ficam sem energia nesta quinta

Em comunidades do Paranoá, Sobradinho e Lago Norte, o desligamento da rede será necessário para garantir serviços de podas de árvores

As agências do trabalhador estão com 286 vagas de emprego abertas para esta quinta-feira (1). Pouco mais de 37% delas são para profissionais da construção civil, com salários que variam entre R$ 1.177 e R$ 3,5 mil, mais benefícios.

Duas profissões estão com o maior número de vagas concentradas em uma única área: atendente de lanchonete e supervisor de manutenção de veículos de passeio, cada uma com 20 oportunidades. As remunerações são, respectivamente, R$ 5,50 a hora trabalhada e R$ 1,8 mil mensais, mais benefícios.

Outras áreas também ofertam acima de cinco vagas. entre elas estão açougueiro (5), auxiliar de marceneiro (6), churrasqueiro (7), costureira (7), frentista (8, exclusivas para pessoas com deficiência), marceneiro (5) e mecânico (12). As remunerações variam entre R$ 1,1 mil e R$ 3,2 mil, mais benefícios.

Para se candidatar a qualquer uma delas, basta ir a uma das 15 agências do trabalhador em funcionamento no DF, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.Vale destacar que mesmo que nenhuma das vagas constantes na tabela do dia seja interessante para quem está em busca de emprego, a população pode deixar o currículo em uma das unidades ou cadastrar-se no aplicativo Sine Fácil. Assim que alguma oportunidade que se encaixe no perfil do candidato for lançada, o sistema cruza os dados e a pessoa é convocada para a entrevista.

A Secretaria de Trabalho (Setrab) também disponibiliza o número de telefone para atendimento em caso de dúvidas referentes a qualquer um dos serviços prestados pela pasta, responsável pelas agências do trabalhador: (61) 99209- 1135

Empreendedores que desejam buscar profissionais também podem utilizar os serviços das agências do trabalhador. Além do cadastro de vagas, é possível usar os espaços físicos para seleção dos candidatos encaminhados. Para isso, basta acessar o site da Setrab e preencher o formulário na aba “empregador.”