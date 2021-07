DF já tem 100% da população acima de 75 anos imunizada

Percentual coloca o DF à frente dos outros estados no ranking da vacinação; na faixa etária de 70 a 74, quase 99% também já receberam as duas doses

O Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da Secretaria de Saúde, garantiu a imunização de 100% da população acima dos 75 anos de idade. Isso quer dizer que os cidadãos desses grupos etários já receberam a primeira e a segunda doses do imunizante, o que coloca a capital do país à frente dos outros estados brasileiros.

Os dados fazem parte do vacinômetro, página da secretaria que divulga e atualiza diariamente o avanço na vacinação contra a covid-19 no DF.

Por aqui vivem 42.355 pessoas com mais de 80 anos. Destes, 126,71% já receberam a primeira dose e 112,9% a segunda, ou seja, estão completamente imunizados. Os números ultrapassam o limite de 100% porque incluem atendimentos a pessoas vindas de outros estados para se vacinar em Brasília.

Já entre os 38.594 moradores que têm de 75 a 79 anos, 113,37% tomaram a primeira dose e 101,98% a segunda. Dos 61.182 cidadãos que têm de 70 a 74 anos, 101,68% já passaram pela primeira etapa da campanha, enquanto 98,79% tomaram as duas doses. A expectativa é que esse percentual atinja a casa dos 100% nos próximos dias, fase de vacinação para quem

precisa tomar a vacina da fabricante AstraZeneca – que leva três meses de intervalo entre as duas.

Secretário de Saúde do Distrito Federal, Osnei Okumoto afirma que tem recebido a orientação do governador Ibaneis Rocha para que as pessoas sejam vacinadas e a pandemia possa ser controlada no tempo mais rápido possível. “Esse percentual de vacinação mostra que o Distrito Federal está no rumo certo, realizando a vacinação de forma segura, com tranquilidade para garantir que as pessoas consigam realizar a imunização completa, sem que ocorra falta de vacinas”.

À frente das coletivas de imprensa no Palácio do Buriti, o secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, acredita que a oferta de vacina, aliada à procura da população pelas duas doses, é resultado de uma articulação do governo. “Ações como as campanhas [publicitárias] e o contato semanal com os jornalistas reforçam a importância da vacinação, o que pode ser notado com o aumento considerável da procura nos postos.”