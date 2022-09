Homem fica pendurado na fachada do Ministério de Ciência e Tecnologia

O atendimento foi realizado na fachada do Ministério de Ciência e Tecnologia, localizado na Esplanada dos Ministérios, por volta das 15h

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) realizou o resgate de um trabalhador que ficou pendurado na fachada do prédio onde trabalhava. Foram necessários 15 viaturas e 12 militares no serviço.

O atendimento foi realizado na fachada do Ministério de Ciência e Tecnologia, localizado na Esplanada dos Ministérios, por volta das 15h.

O homem, de 35 anos, estava trabalhando sentado em uma cadeirinha, pendurado em cordas, em uma altura de aproximadamente 9 metros.

O equipamento apresentou defeito e o impediu de realizar a decida. Imediatamente as equipes tranquilizaram o trabalhador e conseguiram retirá-lo, com segurança, por uma janela da edificação.

Ele foi avaliado pelos militares e não necessitou de transporte ao hospital.