Motorista morre após capotamento no Pistão Norte, em Taguatinga

Acidente ocorreu na entrada do Taguaparque. Vítima já estava sem vida no momento da chegada dos bombeiros

Um homem de 37 anos morreu após capotar o carro que dirigia na madrugada deste domingo (31), no Pistão Norte, em Taguatinga.

O acidente ocorreu na entrada do Taguaparque. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado e encontrou o veículo, um Peugeot de cor vermelha, capotado no canteiro central da via.

O motorista, identificado como Felipe, estava parcialmente projetado para fora do carro, preso entre o chão e a estrutura do veículo. Ele já não tinha sinais de vida quando os bombeiros chegaram, e o óbito foi constatado no local.

A dinâmica do acidente não foi informada. A Polícia Civil (PCDF) foi acionada.