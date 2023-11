Motorista fica ferido em colisão em São Sebastião

O outro motorista não se feriu e não precisou de transporte para o hospital. Durante o atendimento, uma das faixas da via precisou ser interditada

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu, no início da tarde desta quinta-feira (23), uma colisão entre dois carros no Setor Tradicional em frente ao Hotel Maribela, em São Sebastião.

Segundo a corporação, ao chegar no local, o motorista de um dos carros, identificado apenas como R.A.O, de 39 anos, precisou de atendimento médico. Ele se queixava de dores no pescoço e na região torácica e foi transportado ao Hospital de Base (IHBB).

O outro motorista não se feriu e não precisou de transporte para o hospital. Durante o atendimento, uma das faixas da via precisou ser interditada.

O CBMDF afirma não ter informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada e ficou responsável pelo local.