Mais de mil servidores e alunos do DF já ganharam bolsas de estudos em cursos de graduação

Desde que foi instituído, em 2020, o Programa de Concessão de Bolsas de Estudo do Governo do Distrito Federal já beneficiou mais de 1,1 mil alunos com isenção total na mensalidade de cursos de graduação. Resultado de uma parceria entre a Secretaria de Economia do DF (Seec) e o Centro de Ensino Unificado do Distrito Federal (UDF), o benefício é destinado a servidores públicos efetivos e empregados públicos do GDF, além da sociedade civil.

Para o segundo semestre deste ano, o programa está com as inscrições abertas. Até 8 de julho, os interessados devem preencher um formulário eletrônico disponível no site da Escola de Governo (Egov). Ao todo, são 73 vagas para bolsas de estudos em mais de 20 cursos disponíveis, como administração, direito e jornalismo.

“A retomada do programa de bolsas de estudo do GDF junto à faculdade é um grande avanço para os servidores públicos, que podem fazer a primeira graduação ou até mesmo a segunda, e para a sociedade civil, que pode cursar a primeira universidade”, avalia o chefe da Unidade de Projetos Especiais da Egov, Tiago Correia, que também integra a comissão de seleção das bolsas de estudo, Tiago Correia.

Para concorrer à bolsa, o candidato da sociedade civil precisa ter cursado os três anos de ensino médio na rede pública de ensino do DF e ter realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022 ou 2023 com média mínima de 400 pontos no exame e nota mínima de 400 pontos na redação, além de comprovar hipossuficiência de renda.

O resultado provisório da seleção em cada etapa, bem como o definitivo, será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). Os candidatos contemplados na primeira chamada terão o prazo de cinco dias úteis para fazer a matrícula no UDF, sob pena de desclassificação.

Para ter acesso ao edital de concessão de bolsas de estudos na íntegra e ao formulário de inscrição, acesse o site da Egov.

Com informações da Agência Brasília