Veículo de passeio capota após colisão com outro veículo na 909 Norte

Na manhã desta terça-feira (25), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 10h34 para atender uma colisão que resultou em capotamento na quadra W5 909 Norte. A operação contou com o envio de seis viaturas ao local.

Ao chegar, a equipe de socorro encontrou dois veículos envolvidos no acidente: um VW Jetta preto, conduzido por um jovem de 22 anos identificado como P.H.B.V, e um Renault Kwid vermelho, dirigido por M.G., de 70 anos. O Jetta apresentava danos na parte frontal, enquanto o Kwid estava capotado.

Os bombeiros resgataram M.G. do veículo capotado. Ele estava consciente, orientado e apresentava escoriações pelo corpo. Após receber os primeiros socorros, foi transportado para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB) para avaliação médica. O condutor do Jetta não sofreu ferimentos.

Devido ao acidente, a via foi totalmente interditada, o que causou impacto significativo no trânsito local.