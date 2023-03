Homem com deficiência mental é agredido no Gama e tem seu maxilar quebrado

Uma equipe de bombeiros acabou encontrando Márcio e conseguiram contato com sua mãe para avisar do ocorrido

No último domingo, Márcio, um homem de 45 anos que possui uma deficiência mental, foi agredido e teve seu maxilar quebrado enquanto trabalhava como guardador de carros perto da agência do Banco do Brasil da Quadra 36 do Gama Leste.

Segundo Eliza, sua irmã, ele vai para uma escola especial duas vezes por semana, e nos outros dias, é orientado a ficar em casa, mas gosta de sair e usa aquele ponto como local de trabalho já há bastante tempo. O que aconteceu no último final de semana, porém, deixou sequelas: o homem, que tem idade mental de uma criança, acabou sendo agredido com chutes na cabeça por um motoboy que presta serviços para um restaurante da região.

Para completar a agressão, o motoboy ainda passou com seu veículo por cima da vítima. Uma equipe de bombeiros acabou encontrando Márcio e conseguiram contato com sua mãe para avisar do ocorrido, e o levaram para o hospital, onde ele precisou passar por cirurgia.

A família, então, foi atrás da polícia para que as providências fossem tomadas, e o agressor foi identificado como Paulo Henrique Goés Plácido de Jesus. Uma outra irmã de Márcio o procurou via Facebook, questionando o motivo de ele ter feito o que fez, e recebeu como resposta que foi “porque quis”.

Márcio está se recuperando em casa, já estável, mas com o rosto ainda inchado e mancando, e a família agora busca outro tipo de atividade para entretê-lo.