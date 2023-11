Motociclista sofre ferimentos graves após colisão de moto e carreta na BR 070

O motorista da carreta, de 49 anos, saiu ileso do incidente

Na madrugada de hoje, por volta das 00h22, o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito em Taguatinga. O acidente envolveu uma motocicleta elétrica da marca Voltz, de cor branca, que colidiu contra a traseira de uma carreta Mercedes-Benz, de cor branca, no km 02 da BR 070, altura da QNG 23, sentido Águas Lindas – GO.

Duas viaturas foram rapidamente mobilizadas pelas equipes de resgate do CBMDF para prestar socorro no local do acidente. Ao chegarem, os bombeiros depararam-se com a cena impactante do choque entre a moto e a carreta.

O condutor da motocicleta, que estava sem identificação no momento do atendimento, sofreu ferimentos graves. Ele foi atendido pelos socorristas e transportado inconsciente e instável para o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal (IHBB). O motociclista apresentava traumatismo cranioencefálico grave, com afundamento da parte frontal da cabeça e hemorragia intensa.

Para garantir o atendimento adequado, duas faixas de rolamento foram interditadas no trecho afetado pela colisão.