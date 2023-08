Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-020

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) rapidamente respondeu à ocorrência, enviando três viaturas e mobilizando doze militares para o local

Uma colisão entre uma moto e um caminhão ocorreu na noite de quarta-feira (16), por volta das 22h04, no cruzamento da BR-020 com a DF-440, sob o viaduto do Complexo Viário Padre Jonas Vettoraci, no sentido Planaltina-DF.

No momento do acidente, o motociclista, cuja idade não foi confirmada, estava conduzindo uma motocicleta HONDA/CG de cor prata. Infelizmente, as equipes de socorro que chegaram ao local encontraram-o debaixo do caminhão envolvido na colisão. Os ferimentos eram graves e o condutor da motocicleta foi declarado sem sinais vitais. Por outro lado, o motorista do caminhão de cor laranja saiu ileso do incidente e permaneceu no local.

Devido à gravidade da situação, as autoridades tomaram a decisão de interditar ambas as faixas da via, a fim de facilitar as operações de resgate e socorro.