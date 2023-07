Motociclista morre após bater em caminhão na DF-251

Ao bater no caminhão, o motoqueiro foi arremessado para um matagal em uma ribanceira às margens da pista

Um motociclista faleceu após colidir com um caminhão no final da manhã desta quarta-feira (05), na DF-251, próximo ao acesso ao Núcleo Rural Nova Betânia, na região de São Sebastião.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao bater no caminhão, o motoqueiro foi arremessado para um matagal em uma ribanceira às margens da pista. Ele morreu no local.

Ainda de acordo com a corporação, o caminhoneiro, identificado apenas como C.J.S.P, de 45 anos, não se feriu. Com a colisão, o caminhão que transportava hortifruti saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros.

Durante o atendimento, uma das faixas da via foi interditada e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para cuidar do local.