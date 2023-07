Motociclista morre ao bater em poste em Santa Maria

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu no balão central, próximo ao quartel da Polícia Militar (PMDF)

Um motociclista, de 22 anos, faleceu após bater contra um poste em Santa Maria, na manhã deste sábado (08).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu no balão central, próximo ao quartel da Polícia Militar (PMDF).

Ainda de acordo com a corporação, ao chegar no local, a equipe encontrou o jovem foi já sem vida, com hemorragia pela boca e ouvidos e diversas fraturas pelo corpo.

Ainda assim, os bombeiros tentaram realizar manobras de reanimação, mas sem sucesso. O óbito foi declarado ainda no local.