Homem é preso após manter família em cárcere

Policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão (Gtop 34) prenderam um homem por ameaçar a esposa com uma arma de fogo na tarde desta sexta-feira (7), no Vale do Amanhecer em Planaltina. Duas crianças foram mantidas em cárcere privado durante a ocorrência, mas foram liberadas após as negociações.

A PMDF recebeu a informação que um homem estava agredindo a esposa na CR 89. O Gtop 34 foi até o endereço e viu o suspeito na calçada com uma pistola em punho. O homem correu para dentro de casa e os policiais o seguiram.

A esposa do suspeito e duas crianças, uma delas de colo, foram retiradas da residência. Porém, os policiais receberam a informação que havia mais duas crianças na casa. O Gtop 34 liberou as vítimas após 30 minutos de negociação.

O morador colocou a pistola 9mm no chão e se entregou. Na residência foram apreendidas mais 46 munições. Ele foi encaminhado para a 16ª DP e autuado por cárcere privado, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.