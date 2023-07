Incêndio atinge restaurante na 706 norte

As equipes de salvamento montaram duas linhas de combate. Uma no interior do estabelecimento e outra por fora na parte de trás do restaurante

Um incêndio atingiu a coifa de um restaurante na quadra 706 da Asa Norte, Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi chamado para prestar socorro nesta sexta-feira (07).

Um grande volume de fumaça saía dos fundos do Restaurante Soberani Steak, as chamas estavam concentradas predominantemente no térreo.

As equipes de salvamento montaram duas linhas de combate. Uma no interior do estabelecimento e outra por fora na parte de trás do restaurante.

O incêndio foi controlado, evitando que as chamas se propagassem para outras dependências do comércio ou do prédio. Foi consumida pelas chamas somente a coifa destinada à churrasqueira, em virtude dos resíduos acumulados no duto de ventilação.

Logo após o incêndio ser controlado o rescaldo foi feito. A operação de combate às chamas e rescaldo teve a duração de aproximadamente vinte e cinco minutos.

Não houve vítimas nem animais feridos nessa ocorrência. A Perícia do CBMDF foi acionada.