Crianças são levadas para hospital após incêndio

Ao chegar no local, as chamas já haviam sido apagadas e a mãe e as crianças já haviam sido retiradas da residência por populares

Quatro crianças precisaram ser levadas para o hospital após incêndio na casa em que elas moram, em Samambaia, na noite de ontem (07). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao chegar no local, as chamas já haviam sido apagadas e a mãe e as crianças já haviam sido retiradas da residência por populares.



Ainda que sem ferimentos visíveis, as crianças precisaram ser levadas para o hospital por apresentarem desconforto respiratório devido à fumaça inalada. Os dois meninos, de 1 e 7 anos, e as duas meninas, de 1 e 2 anos, foram levadas para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT) junto aos pais. O incêndio atingiu parcialmente a sala e os outros cômodos pela fumaça quente.