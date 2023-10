Motociclista fica ferido após colisão entre carro e moto na Via N1

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado imediatamente, mobilizando quatro viaturas para o local

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou um motociclista gravemente ferido na Via N1 do Eixo Monumental, em Brasília, na noite de quarta-feira (18). O acidente ocorreu por volta das 18h35, próximo à Alameda dos Estados, no sentido Congresso Nacional para a Rodoviária do Plano Piloto.

Ao chegarem à cena do acidente, os socorristas se depararam com um motociclista de 58 anos, em estado grave. Ele estava inconsciente e instável, apresentando suspeita de Traumatismo Crânioencefálico (TCE), além de fraturas nos membros superiores e inferiores.

Os bombeiros realizaram os procedimentos de trauma necessários, coordenaram a regulação médica e o transportaram diretamente para a sala vermelha do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

O motociclista estava a bordo de uma KAWASAKI Ninja 300 vermelha, sendo o único ocupante do veículo no momento do acidente. Enquanto isso, o condutor do carro envolvido, um HONDA HRV preto, de 64 anos, foi atendido no local pelos bombeiros. Ele estava consciente, orientado e estável, mas queixava-se de dores no peito. O motorista também foi transportado para o HBDF para avaliação médica.