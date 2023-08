O Maior São João do Cerrado altera o trânsito em Ceilândia

Evento será realizado ao lado do Estádio Abadião entre os dias 18 e 20 de agosto; Intervenções nas vias próximas começam hoje

Em razão do evento O Maior São João do Cerrado, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de agosto, ao lado do Estádio Abadião, em Ceilândia, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) fará intervenções nas vias da região. O acesso à via interna e ao estacionamento do estádio será fechado já a partir desta segunda-feira (14). A interdição ocorrerá até 23 de agosto.

De sexta-feira (18) a domingo (20), o acesso à via de ligação entre a QNN 4 e a QNN 20, pela via N2, será interditado. O fechamento ocorrerá diariamente, das 12h até o término do evento. Já o acesso à via de ligação, pela N1, estará liberado. O trecho em frente ao condomínio Free Residencial ficará em sentido duplo até a entrada principal do evento.

Artes: Detran-DF

Além de estacionamento para o público em geral, no local haverá áreas destinadas para idosos e para pessoas com mobilidade reduzida. Durante o evento, as equipes de fiscalização de trânsito do Detran-DF vão atuar na região para auxiliar na travessia de pedestres, coibir infrações e garantir a fluidez do tráfego.

Com informações da Agência Brasília