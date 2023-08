Inscrições para o Prêmio Paulo Freire de Educação da CLDF se encerram amanhã

A iniciativa foi aprovada por meio da Resolução 333/2023, de autoria do presidente da Cesc, deputado Gabriel Magno (PT)

As inscrições para o 1º Prêmio Paulo Freire de Educação, lançado pela Câmara Legislativa do DF, serão encerradas no próximo dia 15. O objetivo da premiação é reconhecer publicamente e oficialmente, por meio da Comissão de Educação, Saúde e Cultura (Cesc), profissionais de ensino, estudantes, estudiosos e ativistas que se destacaram por suas contribuições na promoção do direito à Educação, na gestão democrática, no Plano Distrital de Educação e em projetos políticos-pedagógicos que influenciem de forma positiva as escolas públicas do DF.

A iniciativa foi aprovada por meio da Resolução 333/2023, de autoria do presidente da Cesc, deputado Gabriel Magno (PT). “Queremos conhecer novos projetos e incentivar as pessoas que se dedicam à educação” explica Magno.

Os projetos ainda podem ser cadastrados na plataforma até o dia 15/08/2023. Só serão aceitas as inscrições realizadas pelos canais oficiais com envio dentro do prazo. As iniciativas que vão concorrer devem ter sido executadas durante anos anteriores e apresentar indicadores quantitativos e qualitativos referentes à sua realização, além de consistência e solidez para serem replicados e/ou continuados.

Os premiados serão escolhidos pelos deputados integrantes da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, a partir da indicação formal de qualquer cidadão, conselho escolar, conselho de classe ou grêmio estudantil.

As inscrições ou indicações de concorrentes devem ser feitas pela internet.