Moradores são resgatados de apartamento em chamas no Guará II

Segundo a corporação, a alta temperatura e o risco de explosões e curto-circuitos tornavam urgente a entrada no imóvel

Redação Jornal de Brasília

23/11/2025 12h20

Foto: PMDF

Policiais militares do 4º Batalhão interromperam uma abordagem de rotina para resgatar moradores durante um incêndio em um edifício na QE 40, no Guará II, na noite deste sábado (23).

A equipe patrulhava a região quando foi acionada por populares, que relataram, em pânico, que um apartamento estava em chamas e poderia haver vítimas no local. O caso ocorreu por volta das 22h30, próximo à Praça do Arerê.

Ao chegarem ao prédio, os militares identificaram fumaça intensa e chamas no apartamento 301.

Segundo a corporação, a alta temperatura e o risco de explosões e curto-circuitos tornavam urgente a entrada no imóvel. Os policiais arrombaram a porta e iniciaram o combate ao fogo com dois extintores cedidos por moradores.

A atuação foi dividida entre a contenção das chamas e a evacuação do edifício. Moradores dos pavimentos afetados, incluindo idosos, pessoas com mobilidade reduzida e animais domésticos foram retirados pela equipe, que organizou a descida pela escada para evitar tumulto e agilizar a saída de todos.

A área externa foi isolada para garantir a segurança dos moradores e facilitar a chegada do Corpo de Bombeiros do DF, responsável pelo rescaldo e pela avaliação estrutural do prédio.

No total, moradores de quatro apartamentos foram retirados em segurança, além de outros que receberam auxílio no momento da evacuação.

Após o controle da situação, os policiais que atuaram na ocorrência receberam atendimento médico devido à inalação de fumaça e foram encaminhados ao hospital para exames e suplementação de oxigênio.

