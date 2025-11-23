Após denúncia de vizinhos, PMDF apreende adolescentes por tráfico na Asa Norte

Policiais militares do 3º Batalhão, equipe do GTOP 30, realizaram uma ação na noite deste sábado (22), por volta das 21h59, na SQN 410, Bloco O, em Brasília.

A ocorrência foi desencadeada após informações enviadas pela Rede de Vizinhos, sistema colaborativo que tem auxiliado a PMDF na prevenção e no monitoramento de possíveis crimes na região.

De acordo com a corporação, imagens e relatos repassados por moradores apontavam uma movimentação suspeita entre jovens, compatível com tráfico de drogas. Com base nessas informações, o patrulhamento foi direcionado ao local. Ao perceberem a chegada da viatura, diversos indivíduos correram entre as quadras.

Dois adolescentes, ambos de 16 anos, foram detidos. Com um deles, os militares encontraram cerca de 150 gramas de maconha divididas em oito porções, sendo sete embaladas para comercialização, além de materiais que indicariam o preparo da droga para venda.

O segundo adolescente estava com uma pequena quantidade da mesma substância.

Na delegacia, os policiais identificaram que o jovem apreendido com maior quantidade de droga já havia sido detido seis vezes somente em 2025.

Os dois foram encaminhados à DCA, onde foram registrados o ato infracional análogo ao tráfico e o termo circunstanciado referente ao porte para uso.