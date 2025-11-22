Novas calçadas e rede elétrica modernizada transformam área comercial de Santa Maria

As quadras 216/217 e 316/317 de Santa Maria, que antes tinha apenas vagas de estacionamento, agora está recebendo novas calçadas que prometem resolver um problema antigo de acessibilidade. Ao todo, são 1.600 metros em construção, 800 metros de cada lado da via.

Segundo o administrador regional de Santa Maria, Josiel França, essa era uma demanda da comunidade, principalmente de quem tem dificuldade de locomoção. “Ouvimos os moradores e comerciantes, fizemos um abaixo-assinado e atendemos esse pedido. Estamos construindo calçadas nos dois lados da via e, entre elas, vamos colocar uma lombofaixa”, explica, referindo-se à faixa de pedestres elevada, semelhante a uma lombada, instalada na altura do meio-fio para criar uma travessia em nível.

Além das novas calçadas, a avenida também está recebendo a troca completa da rede elétrica, em um serviço feito pela Neoenergia. “A rede era muito antiga. Essa modernização era necessária para dar mais segurança e qualidade tanto para os moradores quanto para o comércio”, aponta Josiel França.

Região atrativa

O administrador afirma que outros pontos de Santa Maria também vão receber melhorias, principalmente nas quadras comerciais, onde o pavimento estava desgastado. “Os setores de indústria, de oficinas, as quadras 219, 319, 419 e o Polo JK também foram contemplados com a renovação de calçadas e a implantação de trechos novos. A proposta é incentivar os comerciantes e tornar a região mais atrativa para novos empreendimentos”, diz.

Josiel França também explica que, assim que as calçadas ficarem prontas, começa a etapa de paisagismo em parceria com a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap).

“Vamos plantar grama, colocar árvores que façam sombra e deixar tudo mais bonito e agradável. Queremos um espaço onde as pessoas possam caminhar com conforto e aproveitar o comércio”, conta.

Para Josiel França, todas essas ações têm um objetivo claro: fortalecer o comércio local e melhorar a qualidade de vida dos moradores. “O GDF está investindo pesado em infraestrutura: iluminação pública, rede elétrica, calçadas, drenagem e asfalto. Queremos um comércio movimentado, com pessoas circulando com segurança, sem precisar sair de Santa Maria para comprar em outras regiões”, destaca.

