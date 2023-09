Morador do Itapoã, participe da oficina do Plano Diretor

Agendado para o próximo sábado (16), o encontro visa recolher sugestões da população para melhorar a qualidade de vida na região

A Região Administrativa do Itapoã receberá, no próximo sábado (16), a 30ª oficina participativa da revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial (Pdot). Organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, (Seduh-DF), o evento terá início às 9h, na CED 1 Via DF-250, km 3, Sítio das Rosas, Região dos Lagos.

O objetivo da oficina é recolher sugestões da população para melhorar a qualidade de vida na região. As propostas serão analisadas e inseridas no novo texto do Pdot, que é a lei que determina o desenvolvimento do Distrito Federal e precisa ser revisada a cada dez anos.

“É no Plano Diretor que são definidas as áreas de oferta habitacional, de preservação ambiental, de regularização, áreas prioritárias para certos tipos de investimento, além das áreas urbanas e rurais”, lembra o coordenador de Planejamento e Sustentabilidade Urbana da Seduh-DF, Mário Pacheco.

Líder comunitário e morador do Itapoã há mais de 16 anos, José Oliveira observa: “É uma região que cresceu desordenadamente, sendo também uma cidade que carece de regularização e um olhar para a mobilidade. Por isso, é importante participarmos dessa oficina”.

Como participar

Se você também quer ajudar a decidir os rumos da cidade onde vive, a oficina é uma ótima oportunidade. O encontro terá transmissão ao vivo, no canal da Seduh-DF no YouTube – o Conexão Seduh.

Todos os moradores do DF de diferentes faixas etárias e gêneros, interessados em discutir o planejamento urbano e o futuro da cidade, podem participar das oficinas de todas as regiões administrativas. Para isso, basta comparecer nas datas e horários marcados. O evento também será transmitido no canal da secretaria no YouTube, chamado Conexão Seduh.

Ao longo deste ano, estão previstas 54 oficinas participativas com a população do DF. Confira o calendário completo. Mais informações podem ser acessadas no site da Seduh-DF.

Serviço

Oficina do Pdot no Itapoã

→ Data: 16 de setembro (sábado), às 9h

→ Local: CED 1 Via DF-250, km 3, Sítio das Rosas, Região dos Lagos

→ Acesso virtual pelo canal Conexão Seduh, no YouTube.

Com informações da Agência Brasília