Morador de rua agride segurança de restaurante na Asa Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), respondeu rapidamente à chamada de tentativa de homicídio, detendo o agressor e prestando assistência à vítima

Em um restaurante na CLS 103, na Asa Sul, neste sábado (30), um homem, em situação de rua, desferiu golpes no pescoço de um segurança, levando-o a um estado grave.

Segundo informações iniciais, uma briga se iniciou no local, culminando no agressor ferindo gravemente o segurança com um golpe de vidro quebrado no pescoço. Ao chegarem ao restaurante, os policiais encontraram a vítima sendo atendida por pessoas presentes no local e o agressor já detido por outros clientes do estabelecimento.

As testemunhas relataram que o agressor estava pedindo dinheiro aos clientes, e, apesar de ter recebido cerca de vinte reais, continuou importunando as pessoas. O segurança tentou afastá-lo do local, mas o homem retornou e, em um momento de fúria, atacou a vítima com um copo quebrado, desferindo golpes no pescoço.

Os populares intervieram imediatamente, detendo o agressor e chamando o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para socorrer o segurança.

A vítima, gravemente ferida, foi prontamente encaminhada ao Hospital de Base do DF pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF). O agressor foi preso em flagrante e conduzido à 1ª Delegacia de Polícia, onde será responsabilizado por sua ação criminosa.