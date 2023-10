Áreas próximas à Epig sem água na terça para remanejamento de adutora

No mesmo dia também vai faltar água em endereços de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, para serviços de melhoria do sistema de abastecimento

Nesta terça-feira (3), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) fará o remanejamento da adutora do Sistema de Abastecimento de Água na implantação do BRT na Estrada Parque Indústrias Gráficas (Epig). Para isso, será necessário interromper o fornecimento de água em localidades próximas, das 8h30 às 23h50.

O desligamento afetará os setores Policial, de Áreas Isoladas Sul, Múltiplas Atividades Sul e de Garagens e Concessionárias, além da Super Quadra Park Sul, da Rodoviária Interestadual de Brasília e do Fórum Desembargador José Júlio Leal.

Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol

No mesmo dia também vai faltar água, das 8h às 20h, em endereços de Ceilândia e Sol Nascente/Pôr do Sol, para serviços de melhoria do sistema de abastecimento de água. Com isso, serão afetados todo o Trecho 3 do Sol Nascente, toda a região do Córrego das Corujas e de Cachoeirinha e, ainda, as QNPs 21, 23, 25, 27 e 29.

A Caesb esclarece que, em algumas regiões, a normalização do fornecimento de água pode ocorrer, de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção. A companhia informa, ainda, que toda unidade usuária deverá contar com reserva de volume mínimo correspondente ao consumo médio diário. Com isso, os usuários não deverão ser afetados pela interrupção no fornecimento de água.

Com informações da Agência Brasil