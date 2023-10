Mais de mil foram autuados por uso de celular ao dirigir

O número de autuações por embriaguez ao volante também foi alto: durante o período, 366 motoristas foram flagrados nessa situação

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) compartilhou o relatório da produtividade semanal do trânsito, do período de 25 de setembro a 1º de outubro, e revelou que 1.068 motoristas foram autuados por mexer no celular enquanto estavam dirigindo, o que, apesar de não ser considerado crime de trânsito, é proibido pelo Código de Trânsito Brasileiro, sendo considerado uma infração gravíssima.

O número de autuações por embriaguez ao volante também foi alto: durante o período, 366 motoristas foram flagrados nessa situação, mas apenas um foi detido pela embriaguez.

Na última semana, 412 crianças foram alcançadas por ações educativas de trânsito realizadas pelos policiais.

Confira os demais números da produtividade semanal da PMDF: